Attacco di Israele e USA all’Iran: spazio aereo viene chiuso e il ministro Crosetto rimane bloccato a Dubai

TORINO – Questa mattina, intorno alle 7 ora locale, Israele e Stati Uniti hanno dato seguito a un attacco congiunto e preventivo contro l’Iran. In Medio Oriente adesso è caos, mentre l’Iran comincia a rispondere ai bombardamenti e ci arrivano i numeri, sempre più alti, dei morti.

Le ultime notizie parlano dell”uccisione di più di cinquanta studentesse in una scuola del Minab colpita durante l’attacco all’Iran. “L’edificio distrutto è una scuola elementare femminile nel sud dell’Iran. È stato bombardato in pieno giorno, mentre era gremito di giovani alunne”, così il ministro degli Esteri iraniano, Araghchi.

L’Arabia Saudita ha confermato inoltre che l’Iran ha colpito Riad e l’est del Paese con attacchi missilistici, riservandosi il diritto di difendersi, anche con una ritorsione.

In conseguenza di quanto accaduto lo spazio aereo è stato chiuso e i voli cancellati. Tanti gli italiani e turisti bloccati, compreso il ministro della Difesa, Guido Crosetto che, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, da stamattina non riesce a rientrare a Roma. Era negli Emirati Arabi per motivi personali e sarebbe dovuto ripartire oggi a mezzogiorno.

In queste ore particolarmente delicate sto seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione nell’area mediorientale, in stretto coordinamento con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Governo e con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, che hanno ribadito con chiarezza la necessità di favorire ogni iniziativa diplomatica utile alla de-escalation.

Sono in costante contatto con i Ministri della Difesa dei Paesi alleati, dell’area e con il Segretario alla Guerra degli Stati Uniti, nell’ambito di un dialogo continuo e responsabile volto a monitorare pienamente gli sviluppi in atto.

L’obiettivo condiviso è evitare ogni spiralizzazione del conflitto. È infatti evidente come vi siano tentativi di estendere il coinvolgimento di ulteriori attori: proprio per questo il coordinamento internazionale e l’azione diplomatica restano fondamentali.

L’Italia continua a sostenere con determinazione il dialogo politico, il rispetto del diritto internazionale e ogni iniziativa capace di riportare stabilità e sicurezza nell’area, tutelando al tempo stesso i nostri connazionali e gli interessi nazionali ed il personale della Difesa dispiegato nell’area Mediorientale.

Stiamo operando con senso di responsabilità, equilibrio e unità d’azione insieme ai nostri alleati e partner internazionali affinché la crisi resti circoscritta e si creino le condizioni per una progressiva riduzione delle tensioni.

Continueremo a monitorare la situazione con la massima attenzione, mantenendo un impegno costante a favore della pace, della sicurezza internazionale e della stabilità del Medio Oriente”.