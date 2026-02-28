Morte del piccolo Domenico a Napoli, la famiglia chiede la rimozione del cardiochirurgo di Torino dal pool di periti

TORINO – Mentre procedono senza sosta le indagini per ricostruire la lunga sequenza di errori risultati fatali al piccolo Domenico, il bimbo di due anni deceduto a Napoli dopo un trapianto effettuato con un cuore danneggiato, l’attenzione si sposta sui periti nominati ieri dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, Mariano Sorrentino, e che, per conto del gip, dovranno eseguire l’autopsia sul corpo del bambino.

Anzi, in particolare su uno dei periti: Mauro Rinaldi, direttore del Centro trapianti di cuore e polmoni dell’ospedale Molinette di Torino. Il legale della famiglia di Domenico, l’avvocato Francesco Petruzzi, ha presentato una istanza di ricusazione per chiedere la rimozione dall’incarico del cardiochirurgo.

“Da da una semplice ricerca fatta sul web – spiega l’avvocato – risulta che Rinaldi, professore ordinario di cardiochirurgia dell’Università di Torino, abbia espresso una indebita manifestazione ante-incarico sui fatti in oggetto l’accertamento e che, inoltre, sia coautore di una pubblicazione scientifica di uno di medici indagati”.

“A nostro avviso, alla luce delle circostanze emerse e, in modo particolare, in riferimento alla conoscenza che lega Rinaldi a uno degli indagati, non ci sono criteri di imparzialità tali da consentire al dottore di assolvere all’incarico. Senza nulla togliere alla professionalità del dottore, ma ovviamente non ci sentiamo sereni” ha proseguito l’avvocato, come riportato da La Stampa .Spetterà adesso al gip valutare se accogliere la richiesta avanzata dall’avvocato Francesco Petruzzi.

Rinaldi, inoltre, figurerebbe tra gli indagati – insieme a un altro medico e a due specializzandi – per un altro caso: la morte del giudice milanese Benedetto Eugenio Gaetano Simi De Burgis.

Oltre a Rinaldi, il gip ha nominato nel pool Luca Lorini, direttore del Dipartimento di Emergenza, Urgenza e Area critica della Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo; Biagio Solarino, professore associato di Medicina legale, direttore della Scuola di specializzazione in Medicina legale dell’Università degli Studi di Bari.

I tre specialisti erano stati individuati dal gip dopo l’ok alla richiesta, avanzata dalla Procura della Repubblica di Napoli, di procedere all’autopsia e a una lunga serie di accertamenti attraverso lo strumento dell’incidente probatorio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese