Il pinerolese Fabio Boccuzzi si finge popstar e conquista Sanremo 2026

TORINO – Nella settimana più luminosa e frenetica dell’anno, mentre i riflettori del Festival di Sanremo trasformano la città dei fiori in un set a cielo aperto, un giovane musicista torinese ha deciso di mettere alla prova il potere dell’apparenza. Fabio Boccuzzi, 25 anni, di Pinerolo, conosciuto su Instagram come @nonhassenso, ha trascorso giorni interi tra corso Matteotti e via Matteotti comportandosi come una celebrità, riuscendo a convincere passanti e curiosi di essere una popstar in ascesa.

Non era in gara, non era ospite, non era nemmeno accreditato. Eppure intorno a lui sono comparsi smartphone alzati per scattare foto, si sono moltiplicate richieste di selfie e autografi. In un’occasione, la folla ha persino rallentato il traffico in una via del centro.

L’operazione, orchestrata insieme a un gruppo di amici nel ruolo di bodyguard e fan entusiasti, è stata pensata come un vero e proprio esperimento sociale. Il meccanismo è stato innescato simulando le prime richieste di foto, subito imitate da altri passanti, in una reazione a catena che ha dimostrato quanto il riconoscimento pubblico possa nascere dal nulla.

Secondo Boccuzzi, nella settimana del Festival l’hype diventa una valuta potentissima, capace di trasformare chiunque in un volto noto. L’esperimento voleva verificare se, nel mondo della musica, conti più l’immagine della sostanza artistica. La risposta, almeno per le strade di Sanremo, sembra essere arrivata in tempi rapidissimi.

L’idea è nata anche da una coincidenza temporale: l’uscita del suo nuovo album, “Super Pop”, programmata proprio nei giorni della kermesse.

