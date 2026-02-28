In Piemonte fine settimana con nuvole e possibili piogge, rischio valanghe 2-Moderato

TORINO – Dopo giornate decisamente soleggiate, il fine settimana in Piemonte si apre con le nuvole.

Le previsioni

Secondo l’ultimo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, dopo una settimana stabile, prevalentemente soleggiata e molto mite per il periodo, la situazione meteo torna gradualmente a cambiare sul Piemonte a causa della discesa di una struttura depressionaria dall’Atlantico verso la Penisola iberica e che determinerà l’afflusso di umide correnti dai quadranti meridionali verso la nostra regione.

Già nel corso della giornata di oggi, ultimo giorno di inverno meteorologico, si assisterà a un generale aumento delle nubi in un contesto di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su tutta la regione, con temperature massime in lieve flessione intorno ai 13-16°C su pianure e colline.

Domenica 1 marzo si attiveranno invece dei rovesci di pioggia a carattere sparso a ridosso dei settori alpini dal Saluzzese al Verbano, più consistenti tra mattina e pomeriggio su Pinerolese, Sangone, Lanzo, Canavese, Biellese, Sesia, alto Novarese e VCO, con neve sui rilievi alpini al di sopra dei 1.500-1.800 metri, a tratti più in basso verso i 1.200-1.400 metri tra Sesia e Ossola; altrove fenomeni più sporadici e intermittenti, con temperature massime in netto calo intorno ai 10-13°C in pianura.

Pericolo valanghe

Grazie a una settimana caratterizzata da condizioni stabili e temperature miti, il manto nevoso ha subito un progressivo consolidamento in quota, diminuendo l’instabilità precedentemente determinata dalla presenza di lastroni da vento instabili e dalla presenza di strati deboli inglobati.

Se il manto nevoso si presenta più consolidato in quota; alle quote medio-basse, il rialzo termico diurno determinerà l’inumidimento e una conseguente perdita di coesione del manto nevoso. Per questo motivo il grado di pericolo nel pomeriggio di oggi raggiungerà il 2-Moderato.

Arpa Piemonte consiglia di iniziare e terminare presto le escursioni in montagna.

