Accertamenti in corso a Chivasso: in una cantina sono state trovate ossa umane

CHIVASSO – Sono in corso gli accertamenti che dovranno stabilire la provenienza delle ossa umane trovate in una cantina.

I fatti

È successo tutto qualche sera fa in viale Vittorio Veneto, a Chivasso. Qui, nella cantina di una abitazione, durante alcuni lavori di pulizia, sono state ritrovate delle ossa. Si tratta, in particolare, di una colonna vertebrale completa e di alcune ossa di una gamba.

Secondo quanto riportato da Prima Chivasso, le ossa potrebbero essere appartenute al nonno del padrone di casa, conservate per motivi di studio. L’uomo, infatti, era un medico e fino alla metà del secolo scorso l’acquisto e la conservazione di reperti ossei reali per scopi didattici e di consultazione anatomica era una pratica diffusa tra gli studenti di medicina e i chirurghi, prima della diffusione di modelli sintetici ad alta precisione.

Sul posto sono giunti i carabinieri; le ossa recuperate sono state poi trasportate nelle camere mortuarie dell’ospedale di Chivasso a disposizione della magistratura. Si dovrà procedere alla loro datazione che, come prosegue il quotidiano locale, potrebbe portare alla chiusura del caso come “ritrovo di materiale anatomico d’epoca”.

