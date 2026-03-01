Lo Russo celebra Sanremo: “La musica unisce, abbiamo bisogno di messaggi positivi”

TORINO — “La musica è un linguaggio universale”. Con queste parole il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha commentato sui social l’edizione appena conclusa del Festival di Sanremo, definendola “un grande spettacolo capace di portare sul palco storie, sensibilità e generazioni diverse”.

Un messaggio che intreccia cultura e attualità, in un “tempo complesso” in cui “abbiamo bisogno di messaggi positivi e di parole che uniscano, non che dividano”.

Lo Russo ha quindi rivolto le sue congratulazioni ai protagonisti dell’edizione 2026, a partire dal vincitore Sal Da Vinci, senza dimenticare Sayf e Ditonellapiaga, saliti sul podio. “

Complimenti alle artiste e agli artisti che hanno portato il loro talento sul palco e ci hanno trasmesso emozioni autentiche”, ha scritto il sindaco, sottolineando come le canzoni in gara abbiano saputo divertire, emozionare e far riflettere. Infine, un ringraziamento speciale “a tutte le persone che hanno lavorato per farci vivere questa grande festa della musica”, con una chiusura che suona come un inno collettivo: “Viva Sanremo!”.

