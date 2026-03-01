SportTorino
Calcio Serie A: all’Olimpico la sfida tra Roma e Juventus finisce 3-3
La Juventus la pareggia in extremis
ROMA – In scena allo stadio Olimpico la sfida tra Roma e Juventus per la ventisettesima giornata di Serie A. La partita finisce, con un pareggio in extremis 3-3.
La partita
Roma in vantaggio all’Olimpico dopo i primi 45 minuti contro la Juventus: rete di Wesley al 39′. Un primo tempo vibrante dove all’inizio i giallorossi provano a spaventare i bianconeri col tap-in fallito da Pellegrini, poi cresce la squadra di Spalletti prima di perdere la bussola nel finale di parziale.
Ripresa. Mancino al volo di Conceiçao e pari Juve (47′). Sugli sviluppi di un corner, zampata di Ndicka (54′). Malen fa il tris (65′). Boga la accorcia (78′), Gatti pareggia (93′).
La Roma scivola al 4° posto, a 2 punti dal Napoli, mentre la Juventus resta sesta a 47.
