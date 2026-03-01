Calcio Serie A: Toro-Lazio finisce 2 a 0, i granata che conquistano preziosi punti salvezza

TORINO – Lo stadio Olimpico Grande Torino ha ospitato il match Torino-Lazio, gara valida per la 27a giornata del campionato Serie A Enilive, che ha visto i granata, a soli tre punti dalla zona retrocessione, cercare – e trovare – punti salvezza. La partita finisce 2-0 per i padroni di casa.

La partita

Nella prima frazione di gioco conduce il Torino di D’Aversa, al debutto sulla panchina granata, grazie ad un guizzo di Simeone al 21′. Un vantaggio meritato. Lazio volenterosa ma decisamente poco incisiva davanti.

È Zapata al 53′ a segnare il secondo gol dei granata. Capitolini pericolosi nella ripresa con Noslin e Romagnoli, ma troppo poco per pensare di rimontare la partita. Finale di gara pieno di scontri fisici, ma non bastano a cambiare il risultato: il Torino batte la Lazio e si allontana dalla zona retrocessione, ora a +6 sulla terzultima posizione.

