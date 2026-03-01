È morto Daniele Pairotto, 24enne colpito da arresto cardiaco durante la partita di calcio Crova-Livorno Ferraris

VERCELLI – Non ce l’ha fatta Daniele Pairotto, il giovane di 24 anni colpito da un arresto cardiaco durante la partita di calcio Crova-Livorno Ferraris del campionato dilettanti CSI. Era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Maggiore di Novara.

Il malore

Il fatto è successo nel pomeriggio di ieri. Pairotto si è accasciato negli spogliatoi durante l’intervallo della partita, subito soccorso dai presenti che, seguendo le indicazioni fornite telefonicamente dalla Centrale Operativa del 118, hanno iniziato le manovre di massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell’equipe sanitaria. Sul posto è poi intervenuta una ambulanza con il medico a bordo, che ha proseguito con le manovre avanzate di rianimazione.

Il giovane è stato in seguito trasferito all’ospedale. Purtroppo però il 24enne è deceduto.

