In Piemonte la primavera meteorologica inizia con nuvole, temporali e possibile grandine: i dettagli

TORINO – Come avevamo anticipato, dopo giornate decisamente soleggiate, il fine settimana in Piemonte è caratterizzato da nuvole e piogge.

Le previsioni

Oggi, domenica 1 marzo, inizia ufficialmente la Primavera meteorologica e, come riporta il meteorologo Andrea Vuolo nel suo ultimo aggiornamento, sul Piemonte ci attende subito una giornata molto instabile a causa del passaggio di un sistema depressionario associato all’avvicinamento di un nucleo di aria fredda in quota in arrivo da Sudovest e che, in serata, raggiungerà le Alpi occidentali.

Ci attende infatti una domenica molto nuvolosa con precipitazioni sparse e a carattere di rovescio tra mattina e pomeriggio sui settori di medio-bassa montagna, aree pedemontane e alte pianure tra Saluzzese, Pinerolese, Sangone, Lanzo, Canavese, Biellese, Sesia e Verbano, più sporadiche e intermittenti altrove. Quota neve generalmente superiore ai 1.400-1.800 metri sull’arco alpino.

A seguire, dal tardo pomeriggio e in serata, specie dopo le 18, in concomitanza di un calo delle temperature alle medio-alte quote troposferiche, l’instabilità si accentuerà su gran parte della regione, specie a Nord del Po e del Tanaro, con rovesci via via più diffusi e talora intensi, anche con brevi temporali su pianure e aree pedemontane di Cuneese, Torinese, nord Astigiano, Canavese e Biellese: in questi settori, inoltre, non si esclude – localmente – anche la caduta di grandine piccola.

L’instabilità, con rovesci sparsi, potrà poi proseguire anche la prossima notte e fino alle prime ore di lunedì mattina, in particolare a ridosso dei settori alpini tra Torinese e Verbano. Il tutto, conclude Vuolo, con un ulteriore generale calo delle temperature massime che oggi si manterranno comprese tra 10 e 13°C su pianure e colline.

