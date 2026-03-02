Carta d’identità cartacea addio dal 3 agosto 2026: Torino avvia il piano per la CIE

TORINO – Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida, a prescindere dalla scadenza riportata sul documento. Lo stabilisce il Regolamento europeo 2019/1157, che prevede, da quella data, l’utilizzo esclusivo della Carta d’Identità Elettronica (CIE), sia come documento di riconoscimento in Italia sia per l’espatrio e la libera circolazione nei Paesi dell’Unione europea.

Per agevolare il passaggio alla CIE, la città di Torino ha avviato un piano straordinario rivolto ai circa 90mila residenti che risultano ancora in possesso del documento cartaceo.

A partire da questa settimana, gli interessati riceveranno una proposta di appuntamento presso gli uffici anagrafici, con calendario compreso tra l’11 aprile e il 1° agosto 2026. Le comunicazioni saranno inviate tramite notifica sull’app IO; chi ha un indirizzo e-mail registrato negli archivi anagrafici riceverà anche un avviso via posta elettronica. Per i cittadini non raggiungibili con strumenti digitali è previsto l’invio di una lettera cartacea.

La proposta dovrà essere confermata o modificata almeno 20 giorni prima della data indicata. In caso contrario, la prenotazione sarà annullata automaticamente per liberare lo slot a favore di altri utenti. I possessori di SPID possono consultare in anticipo la data assegnata accedendo all’area personale del sito istituzionale del Comune.

Per far fronte all’aumento delle richieste, l’Anagrafe Centrale di via Giulio 22 resterà aperta anche il sabato, esclusivamente su appuntamento, dalle 8.30 alle 16.30.

Infine, in base al decreto-legge 19 febbraio 2026 n. 19, attualmente in fase di conversione, le persone ultrasettantenni potranno richiedere, dal 30 luglio 2026, una CIE con scadenza illimitata. Anche per loro sarà programmato un appuntamento entro il 3 agosto, con possibilità di riprogrammarlo successivamente in assenza di urgenze.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese