TORINO – Le previsioni meteo per Torino di martedì 3 marzo 2026 indicano una giornata complessivamente stabile, caratterizzata da piogge deboli notturne e un graduale miglioramento nel corso della giornata. Non sono previste allerte meteo, ma sarà utile prestare attenzione all’umidità residua nelle prime ore del mattino. Le temperature oscilleranno tra 8°C di minima e 14°C di massima, con uno zero termico a 1777 metri, in linea con un contesto tardo-invernale. La giornata sarà dunque ideale per attività all’aperto dopo il miglioramento mattutino, pur con cieli ancora parzialmente nuvolosi.

Primo mattino: piogge deboli e nuvolosità diffusa

Durante la notte si registreranno piogge leggere, con accumuli stimati intorno a 0.6 mm. I fenomeni saranno localizzati e non creeranno criticità, ma contribuiranno a mantenere l’aria umida in città. Al mattino il cielo risulterà poco nuvoloso con nubi sparse, soprattutto lungo la cintura collinare e le aree centrali. I venti rimarranno assenti o molto deboli, generando una sensazione di clima umido ma non freddo. Questo periodo della giornata sarà ideale per chi desidera muoversi all’aperto, considerando però che alcune zone potrebbero presentare strade leggermente bagnate.

Pomeriggio: schiarite e clima mite

Nel corso del pomeriggio il cielo tenderà ad aprirsi progressivamente, con schiarite più ampie e spazi di sereno tra le nubi residue. Le correnti resteranno deboli da Est, senza rinforzi significativi. Le temperature massime di 14°C renderanno l’atmosfera relativamente mite, soprattutto lungo il Po e nelle aree centrali. Sarà quindi il momento migliore della giornata per passeggiate o attività all’aperto.

Sera: rasserenamento progressivo

In serata entreranno correnti più secche da nord-est, favorendo un rapido rasserenamento del cielo. Il cielo tenderà a diventare poco nuvoloso o sereno entro la tarda serata, con un calo termico moderato ma senza particolari sensazioni di freddo intenso. Le condizioni saranno quindi stabili, in linea con un contesto tipico del Nord Ovest in questo periodo dell’anno.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 4 marzo: alternanza tra nubi e schiarite, con possibili locali foschie al mattino. Temperature tra 7°C e 15°C;

alternanza tra nubi e schiarite, con possibili locali foschie al mattino. Temperature tra 7°C e 15°C; Giovedì 5 marzo: giornata variabile ma senza fenomeni significativi, con venti deboli e massime fino a 14°C;

giornata variabile ma senza fenomeni significativi, con venti deboli e massime fino a 14°C; Venerdì 6 marzo: giornata soleggiata e stabile, clima più asciutto, ideale per attività all’aperto, con massime attorno a 15°C.

