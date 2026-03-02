Seguici su

Ritrovato il 16enne Massimo Bianciotto: sta bene e ha già incontrato la mamma

Probabilmente non si è mai allontanato da Villafranca Piemonte
TORINO – Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che per giorni ha tenuto con il fiato sospeso il Pinerolese. Il 16enne Massimo Bianciotto è stato rintracciato poco fa lungo la pista ciclabile di Villafranca Piemonte dal maresciallo dei carabinieri Giuseppe Inglisa. Il ragazzo sta bene e ha già potuto riabbracciare la mamma, Elisa, che nelle scorse ore aveva lanciato accorati appelli per ritrovarlo.

La scomparsa risaliva al 25 febbraio. Quella mattina Massimo era uscito dalla Comunità di San Luca per andare a scuola a Verzuolo, ma non aveva più fatto ritorno. Con il passare delle ore, e poi dei giorni, l’assenza di notizie aveva fatto crescere la preoccupazione. Il suo cellulare risultava spento e di lui non si avevano più tracce.

Dopo la denuncia presentata dalla madre, erano immediatamente scattate le ricerche. L’intera comunità del Pinerolese si era mobilitata: appelli condivisi sui social, segnalazioni, passaparola. Un’ondata di solidarietà che oggi trova il suo epilogo più atteso.

Determinante è stato l’intervento del maresciallo Inglisa, che ha individuato il ragazzo sulla ciclabile di Villafranca Piemonte. Secondo le prime informazioni, Massimo non si sarebbe mai allontanato dal paese e potrebbe aver trovato ospitalità da qualcuno durante i giorni della scomparsa.

Ora, però, ciò che conta è che il giovane sia in buone condizioni di salute. La madre Elisa, sollevata, ha voluto ringraziare pubblicamente le forze dell’ordine e tutti i cittadini che si sono attivati per contribuire alle ricerche. Una storia che si chiude con un abbraccio e con il sospiro di sollievo di un intero territorio.

