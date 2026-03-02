Droga nascosta in bocca o in bella vista sul bancone di un negozio: tre arresti e due denunce a Torino

TORINO – 3500 persone controllate, tre arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a P.U. e per un ordine di carcerazione; due denunce una per spaccio e una per inottemperanza all’ordine di espulsione del Questore: è il risultato dei controlli della polizia di Stato nel quartiere Barriera Milano.

I controlli

Gli interventi hanno riguardato la zona di Largo Giulio Cesare e, in particolare, l’asse tra corso Giulio Cesare e corso Palermo, abituale ritrovo di gruppi di soggetti dediti allo spaccio.

Durante due diversi controlli in Largo Giulio Cesare le Volanti dell’UPGSP hanno fermato due uomini, di ventinove e trentaquattro anni, che alla vista della Volante si allontanavano, nascondendo in bocca la sostanza stupefacente che avevano in mano, cercando di ingoiarla. I poliziotti riuscivano però ad aprirgli la bocca e a recuperare alcuni frammenti di crack e cocaina che stavano masticando. I due venivano, inoltre, trovati in possesso di 530 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Gli agenti, inoltre, notavano due soggetti scambiarsi della merce; alla vista degli operatori, il primo si allontanava, mentre il secondo entrava all’interno di un esercizio commerciale, del quale sosteneva di essere il proprietario. Una volta entrati, i poliziotti notavano subito sul bancone due confezioni di compresse che, analizzate, risultavano contenere ecstasy e MDMA oltre che altri principi attivi di natura stupefacente e psicotropa, detenute senza alcuna prescrizione medica.

Dalla perquisizione locale venivano rinvenuti, inoltre, 345 euro in contanti, 2 telefoni e capi di abbigliamento contraffatti.

Durante i controlli venivano anche individuati 4 uomini: il primo, destinatario di un ordine di espulsione al quale risultava inottemperante, è stato denunciato all’A.G; al secondo, irregolare sul territorio nazionale, veniva notificato l’ordine di allontanamento dal T.N. del Questore.

Gli altri due venivano fermati e trovati in possesso di circa 1191 euro in contanti, provento di attività illecite e, a seguito di accertamenti, uno dei due è stato arrestato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese