Ivrea, alleva una bambina della Georgia che dichiara essere sua figlia: il test del dna lo smaschera

IVREA – La vicenda inizia il 21 giugno 2023, quando un uomo di 55 anni residente in Canavese si presenta all’anagrafe dichiarando di essere il padre di una bambina nata, a suo dire, da una cittadina kazaka quarantenne che avrebbe partorito a Tbilisi, in Georgia. Poche settimane più tardi, l’uomo avrebbe confermato la stessa versione anche al consolato italiano nel Paese caucasico.

Secondo il suo racconto, la donna – conosciuta online e incontrata successivamente a Cipro – dopo il parto sarebbe rientrata in Kazakistan, interrompendo ogni contatto e lasciando la neonata a lui. Da quel momento il 55enne avrebbe cresciuto la piccola per oltre un anno, occupandosi di lei quotidianamente e presentandosi a tutti come il padre.

La situazione cambia lo scorso anno, quando una perquisizione nell’abitazione dell’uomo porta all’intervento delle autorità. Gli investigatori avrebbero riscontrato un contesto ritenuto non idoneo a una bambina così piccola: carenze igieniche, oggetti potenzialmente pericolosi nel giardino e cani di grossa taglia lasciati liberi. La minore viene quindi affidata ai servizi sociali.

Nel frattempo la procura di Ivrea avvia un’indagine per chiarire la reale paternità. Invitato a sottoporsi volontariamente al test del Dna, l’uomo si rifiuta. Il prelievo viene quindi disposto dal giudice per le indagini preliminari. L’esame genetico fornisce un esito netto: il 55enne non è il padre biologico della bambina.

Oggi la piccola si trova affidata a una famiglia e si sta valutando la sua adottabilità. L’uomo, al centro dell’inchiesta, continua a sostenere la propria versione dei fatti, mentre gli accertamenti proseguono per chiarire tutti gli aspetti ancora irrisolti della vicenda.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese