Quale è, al momento, la situazione degli studenti torinesi ancora bloccati a Dubai dopo i bombardamenti

TORINO – Sono ore di forte apprensione per gli studenti di Torino che, a causa dei bombardamenti seguiti all’attacco di Israele e Usa all’Iran, sono rimasti bloccati a Dubai, anch’essa colpita. Bersagliato anche l’aeroporto della città degli Emirati Arabi.

Lo spazio aereo è stato chiuso e migliaia di voli sono stati cancellati. Tanto che anche il ministro Guido Crosetto è rimasto bloccato lì, rientrando solo ieri con volo militare.

Quale è la situazione

Si tratta di studenti minorenni di istituti scolastici torinesi a Dubai tra i circa 200 ragazzi che si trovano lì per un’attività extrascolastica organizzata da Wsc Italia – World Student Connection Global Leaders, nell’ambito del progetto di simulazione delle assemblee Onu ‘L’ambasciatore del futuro’.

I ragazzi si trovano con i tutor e con il direttore dell’associazione organizzatrice. Gli studenti sarebbero tranquilli, ma tra le famiglie in Italia cresce la preoccupazione per la situazione. I rientri dei giovani, secondo quanto si apprende, saranno programmi nelle prossime ore sugli scali di Roma e Milano. Nel frattempo, il gruppo è stato trasferito dall’albergo principale in cui alloggiava ad altre due strutture della città.

“Siamo molto preoccupati per i nostri figli: ieri sera ci hanno raccontato che li hanno fatti scendere nei bunker dei garage dell’hotel perché si sentivano delle esplosioni. Comprendiamo la situazione ma da parte nostra c’è molta apprensione visto che non ci viene ancora comunicato come questi ragazzi, giovanissimi, potranno e come tornare a casa”. Così i genitori di uno studente torinese bloccato a Dubai, come riportato da Ansa.

Le note del Ministero degli Esteri

L’ambasciata ad Abu Dhabi e il consolato a Dubai stanno seguendo i casi di centinaia di cittadini italiani bloccati negli Emirati Arabi Uniti a causa della chiusura degli spazi aerei dovuta alla crisi in corso in Iran. Tra gli altri un gruppo di studenti di licei italiani: il conteggio dei responsabili del WSC World Student Connection riporta un totale di 190 italiani, di cui 124 studenti minorenni e 66 tra studenti, docenti e staff WSC maggiorenni. Sono state messe a disposizione 45 camere all’Hotel Le Meridien e ulteriori 20 camere sono invece prenotate presso un hotel a Bur Dubai (Dubai). Tutti i giovani sono affidati ai propri tutor e docenti e saranno seguiti 24 ore su 24 dallo staff del WSC.

La Task Force

Nel corso di una riunione alla Farnesina del ministro degli Esteri Antonio Tajani con gli ambasciatori in Iran e della regione per valutare l’andamento delle operazioni militari di Israele e Stati Uniti, il ministro ha creato una “Task Force Golfo” che rafforzerà il lavoro dell’Unità di Crisi e sosterrà l’impegno delle ambasciate e dei consolati nella regione per far fronte alle migliaia di richieste di assistenza delle migliaia di cittadini bloccati nei paesi del Golfo.

Il Governo italiano ha accolto con favore la collaborazione che i governi del Golfo e le loro linee aeree stanno offrendo ai cittadini bloccati, innanzitutto offrendo assistenza per alloggiare in albergo. L’ambasciata negli Emirati e quella in Qatar sono riuscite a far spostare dagli aeroporti in alberghi tutti i passeggeri in attesa. Al momento non ci sono previsioni di riapertura degli aeroporti.

Le Ambasciate e i Consolati d’Italia nella regione mediorientale sono pienamente operativi per prestare assistenza ai connazionali presenti nei rispettivi paesi di competenza.

Di seguito i numeri da contattare per emergenze:

• Ambasciata d’Italia a Tel Aviv: 00972548803940

• Consolato d’Italia a Gerusalemme: 00972505327166

• Ambasciata d’Italia a Teheran: 00989121035062

• Ambasciata d’Italia a Riad: 00966505254792

• Consolato d’Italia a Gedda: 00966506678310

• Ambasciata d’Italia a Manama: 00973 39539079

• Ambasciata d’Italia a Kuwait City: 0096599019353

• Ambasciata d’Italia a Doha: +974 55513365

• Ambasciata d’Italia a Bagdad: 009647866993034

• Ambasciata d’Italia a Beirut: 009613489966

• Ambasciata d’Italia ad Amman: 00962775415000

• Consolato Generale d’Italia a Dubai:

+971 050 656 3375

+971 050 866 9546

+971 050 920 1247

+971 050 248 2601

+971 050 302 4263

• Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi:

+971 50 818 07 80

+971 50 010 19 98

L’Unità di Crisi della Farnesina è reperibile a questo recapito telefonico: +39 0636225

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese