È morto il giornalista Pier Paolo Luciano, aveva 65 anni

TORINO – È morto a Torino il giornalista Pier Paolo Luciano, per vent’anni colonna della redazione torinese di la Repubblica, che ha guidato dal 2007 al 2022. Aveva 65 anni.

Nato a Caraglio, in provincia di Cuneo, Luciano aveva mosso i primi passi nel mondo dell’informazione nella redazione cuneese de La Stampa. Da lì il trasferimento nella sede centrale di Torino, dove aveva consolidato la propria esperienza professionale prima del passaggio a Repubblica, testata alla quale avrebbe legato una parte decisiva della sua carriera.

Giornalista rigoroso e riservato, era stimato per la dedizione al lavoro e per la profonda conoscenza dell’economia del territorio piemontese. Un osservatore attento delle trasformazioni industriali e sociali di Torino e della sua area metropolitana, capace di coniugare analisi puntuale e visione d’insieme.

Dal 2007 al 2022 ha ricoperto il ruolo di responsabile della redazione torinese di Repubblica, guidandola in un periodo segnato da profondi cambiamenti nel panorama dell’informazione: dalla rivoluzione digitale alla ridefinizione dei modelli editoriali, fino alle sfide poste dalla crisi economica e dalla pandemia. Sotto la sua direzione, la redazione ha attraversato anni complessi, mantenendo un forte radicamento nel territorio e un’attenzione costante ai temi economici e sociali.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese