Indagini in corso per la morte del bimbo di 5 mesi a Pessione: c’è il video della sorveglianza in casa

TORINO – Sono in corso le indagini della procura di Torino sul presunto incidente domestico in cui la madre di Riccardo, bimbo di 5 mesi, si è sentita male sulle scale e il piccolo le è caduto dalle braccia. Così la versione della donna che ha affrontato un interrogatorio di due ore e mezza davanti alla sostituta procuratrice di Torino Alessandra Provazza.

Nella casa di Pessione è installato un sistema di videosorveglianza che ha filmato i momenti della caduta, ma le immagini non sono chiare, perché la vicenda è avvenuta dietro una porta a vetri opaca. La donna dopo i momenti concitati in cui sale e scende le scale, approccia il bimbo con quella che sembra una torcia e poi si avvicina il fratello di 5 anni che viene allontanato. C’è però un’incongruenza: tra il momento dell’incidente e la chiamata dei soccorsi sono passati 6 minuti. Inoltre, la donna avrebbe avvisato il marito e la sorella prima dell’arrivo dei soccorsi.

I sanitari arrivati sul posto l’hanno trovata “vigile e cosciente”, mentre Riccardo versava in condizioni disperate necessitando di rianimazione per due volte. Il piccolo di 5 mesi è morto poi due giorni dopo, lunedì 23 febbraio, all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Ora la madre è indagata per omicidio colposo e l’autopsia non ha fatto chiarezza se il bimbo sia morto per la caduta o perché il corpo della donna lo ha schiacciato dopo il malore.

Il dolore della comunità di Pessione è forte e uno dei vicini di casa ha dichiarato: “Una disgrazia così può succedere a chiunque”.

