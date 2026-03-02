Schlein a Torino conferma l’appoggio a Lo Russo per le elezioni 2027

TORINO – La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein era oggi a Torino per una giornata di appoggio alla campagna del No al Referendum sulla Giustizia. Diversi gli appuntamenti per Schlein, il primo dei quali l’ha vista sul palco con Maurizio Landini in un evento sul mondo del lavoro.

Da qui la segretaria PD ha voluto ringraziare il sindaco di Torino Stefano Lo Russo per il lavoro svolto dall’amministrazione cittadina ed ha confermato il pieno appoggio alla candidatura dell’attuale sindaco alle elezioni amministrative del 2027.

“Siamo molto contenti per come l’amministrazione sta lavorando e continuiamo a sostenerla molto convintamente” ha detto la segretaria del Pd.

