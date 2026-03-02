Veleno per topi lungo il canale a Centallo: trovate 400 bustine dopo l’intossicazione di un cane

CENTALLO – Un cane ha ingerito del veleno mentre si trovava a passeggio con il proprietario in frazione Casale, nel territorio di Centallo, in provincia di Cuneo. L’episodio ha fatto scattare l’intervento delle guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia, che tra la serata di domenica e la mattinata di lunedì hanno perlustrato l’area.

Nel corso dei controlli sono state rinvenute circa 400 bustine di veleno per topi. Il materiale era disseminato lungo un canale che conduce all’allevamento di trote Fariano: piccoli gruppi di esche erano collocati a intervalli regolari di circa cinque metri, in corrispondenza dei varchi tra i rovi che permettono l’accesso all’acqua. Alcune bustine risultavano già aperte o parzialmente consumate, altre erano finite nel canale, anche in prossimità dell’allevamento.

Le guardie zoofile, che operano con qualifica di pubblici ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, hanno proceduto al sequestro del materiale rinvenuto e hanno trasmesso un’informativa alla Procura della Repubblica di Cuneo. L’associazione ha inoltre informato il sindaco, i carabinieri di Centallo e l’Asl competente per gli accertamenti del caso, con l’obiettivo di risalire al responsabile attraverso le indicazioni riportate sui lotti del prodotto.

La presenza diffusa di sostanze tossiche in un’area accessibile rappresenta un potenziale rischio non solo per gli animali domestici e la fauna selvatica, ma anche per l’ambiente e per le persone che frequentano la zona. Sono in corso verifiche per chiarire la natura dell’episodio e le eventuali responsabilità.

