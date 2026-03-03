L’ex commissario della Casa della Salute di Torino Schael chiede un maxi risarcimento alla Regione

TORINO – Un milione di euro. Questa la richiesta danni che l’ex commissario della Città della Salute e della Scienza di Torino Thomas Schael ha presentato alla Regione Piemonte. L’attuale direttore regionale della Sanità in Sardegna ha citato in giudizio la Regione Piemonte chiedendo il risarcimento per il licenziamento deciso dall’assessore alla Sanità, Federico Riboldi. L’assessore aveva prima voluto Schael alla guida del polo medico-scientifico, per poi destituirlo improvvisamente dopo cinque mesi.

Schael non chiede il reintegro in ruolo ma solo un risarcimento economico. Sarà il giudice del lavoro di Torino a decidere: l’udienza è fissata per il 3 luglio. Se le pretese di Schael venissero accolte, potrebbe aprirsi anche un fronte contabile: la Corte dei conti potrebbe valutare un eventuale danno erariale. La Giunta regionale, guidata dal presidente Alberto Cirio, ha stabilito di costituirsi in giudizio “a tutela degli interessi dell’ente”, affidando la difesa all’Avvocatura regionale. Nella stessa delibera compare però una seconda via: la possibilità di “conciliare e transigere la controversia”.

