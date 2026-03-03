A Torino la mostra su Carlo Levi, organizzata dalla Fondazione Giorgio Amendola

TORINO – La Fondazione Giorgio Amendola di Torino propone, da giovedì 5 marzo a sabato 11 aprile, una mostra temporanea su Carlo Levi. L’organizzazione è in collaborazione con la Fondazione Carlo Levi di Roma. La curatela è affidata a Pino Mantovani e Cesare Pianciola.

La mostra si colloca nel percorso di ricerca compiuto dalla Fondazione negli ultimi anni sulla figura di questo grande pittore e scrittore italiano. L’esposizione si sviluppa in due sezioni. La prima comprende una ventina di opere pittoriche provenienti da collezioni private torinesi per un arco cronologico che si sviluppa dalla fine degli anni Venti (la fase del Gruppo dei Sei di Torino) agli anni Cinquanta (due paesaggi parigini, una serie di ritratti dei familiari e un autoritratto). Sono presenti, tra gli altri soggetti, diverse nature morte realizzate tra gli anni Trenta e Quaranta, oltre a un paesaggio lucano del 1936 dipinto durante il confino.

Il pubblico potrà ammirare l‘opera “Qui nascono”, summa artistica della ricerca dell’autore e del suo sentire.

La seconda sezione documenta, attraverso la riproduzione di copertine e sovracopertina, le collaborazioni editoriali, in particolare con la casa editrice Einaudi per le sue opere letterarie e come illustratore per le copertine e tavole di altri editori italiani: Laterza, Mursia, La Nuova Italia, Edizioni U per autori come Pier Paolo Pasolini, Rocco Scotellaro, Umberto Saba, Augusto Monti.

La mostra è inoltre corredata da un approfondito catalogo di studiosi che affrontano la tematica artistica e letteraria dell’esposizione.

