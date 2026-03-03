Prima la spaccata alla sala giochi a Frossasco, poi lo scontro a Pinerolo durante la fuga: arrestato 33enne

PINEROLO – Ha prima tentato una spaccata contro una sala giochi a Frossasco, poi è fuggito in auto fino a Pinerolo, dove è rimasto coinvolto in uno scontro stradale. La mattinata si è conclusa con l’arresto di un 33enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, intorno alle 7.30 di ieri, lunedì 2 marzo, l’uomo si sarebbe messo alla guida di un’Audi A5 con targa tedesca e avrebbe sfondato le vetrine della sala giochi “Las Vegas”, in via Torino 1 a Frossasco, nel tentativo di introdursi nel locale utilizzando l’auto come ariete.

Il piano, però, non sarebbe andato a buon fine: l’attivazione immediata dell’allarme lo avrebbe costretto a risalire in macchina e ad allontanarsi rapidamente.

La fuga è proseguita fino a Pinerolo. In via Martiri del XXI, a poche decine di metri dall’incrocio con viale Cavalieri, l’Audi si è scontrata violentemente con una Fiat Panda che la precedeva. Dopo l’urto, la vettura è finita contro il cordolo del marciapiede.

Il conducente della Panda è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Pinerolo per accertamenti.

Subito dopo l’impatto, il 33enne avrebbe tentato di allontanarsi a piedi, ma è stato fermato e arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pinerolo.

