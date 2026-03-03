Corsie riservate ai bus, pioggia di multe a Torino: una ogni 5 minuti

TORINO – Le telecamere che monitorano l’infrazione dell’uso improprio delle corsie preferenziali per bus e taxi a Torino hanno registrato nel 2025 oltre 107mila multe in un anno, per l’esattezza 107.249: una media di 293 al giorno, circa una ogni cinque minuti.

Il dato riguarda i nove dispositivi entrati in funzione in tre fasi tra gennaio e aprile dello scorso anno. Il decimo impianto, in corso Sommeiller angolo via Sacchi, è invece attivo da gennaio 2026. I numeri sono stati illustrati in Sala Rossa dall’assessore alla Sicurezza Marco Porcedda, rispondendo a un’interpellanza del consigliere Pierlucio Firrao.

La telecamera record di corso Orbassano

Non tutte le postazioni hanno inciso allo stesso modo. A guidare la classifica è la telecamera di corso Orbassano angolo strada del Portone, nel quartiere Mirafiori Sud. Attiva dal 15 aprile 2025, in otto mesi e mezzo ha fatto registrare 30.178 sanzioni, pari al 28% del totale annuale: oltre 116 multe al giorno.

Secondo il consigliere Firrao, l’elevato numero di verbali sarebbe legato a una segnaletica ritenuta poco chiara: la corsia preferenziale in quel punto è lunga circa 30 metri, preceduta da un incrocio senza indicazioni evidenti e da un tratto promiscuo di circa due chilometri.

All’estremo opposto si colloca la telecamera di corso Vittorio Emanuele II angolo corso Re Umberto, in funzione dal 15 gennaio 2025: in undici mesi e mezzo ha rilevato 4.582 accessi non autorizzati, poco più di 13 al giorno, pari al 4,2% del totale.

I punti più sanzionati e la zona nord

Subito dopo corso Orbassano–strada del Portone si trova l’impianto di largo Orbassano angolo corso Adriatico, che tra il 19 febbraio e il 31 dicembre 2025 ha fatto scattare 22.255 multe. Nella stessa area, all’angolo con corso Rosselli, un’altra telecamera ha registrato 18.971 violazioni nello stesso periodo, con una media di 60 al giorno.

Incidono in modo significativo anche i due dispositivi installati in corso Potenza angolo via Val della Torre, uno per senso di marcia, entrambi attivi da aprile: insieme hanno totalizzato circa 16mila verbali, oltre 66 al giorno complessivi, poco più di 33 ciascuno.

Più contenuti i numeri delle altre postazioni di corso Vittorio Emanuele II: 5.297 sanzioni all’angolo con piazza Adriano (oltre 15 al giorno) e 4.771 all’incrocio con via Carlo Alberto (13,6 al giorno).

Il quadro è destinato ad aggiornarsi nel 2026. Secondo i primi dati riferiti dall’assessore Porcedda, la nuova telecamera di corso Sommeiller ha rilevato 799 infrazioni in 12 giorni, con una media di 66,5 al giorno.

