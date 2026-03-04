Borgo San Paolo, via libera a nuovo palazzo residenziale in via Issiglio

TORINO – Un nuovo intervento di riconversione edilizia da segnalare nel quartiere Borgo San Paolo, a pochi passi dal Grattacielo Lancia. La Giunta comunale di Torino ha approvato lo schema di convenzione che regola la realizzazione di un edificio residenziale in via Issiglio 96.

Il progetto prevede la costruzione di uno stabile di 4.457 metri quadrati, con otto piani e 41 appartamenti e sorgerà sull’area dove fino al 2022 era presente un basso fabbricato artigianale dismesso, poi demolito.

Spazi pubblici e edilizia convenzionata

Sulle superfici private destinate all’uso pubblico, l’impresa realizzerà a proprie spese un’area pavimentata con aiuole verdi. È inoltre prevista la cessione alla Città di un’unità abitativa da destinare all’edilizia convenzionata, nell’ambito degli accordi urbanistici legati all’operazione.

