Il basket piemontese e italiano festeggiano i 100 anni di Giorgio “Bongio” Bongiovanni

Bongiovanni è stato anche il marito di Franca Ronchetti azzurra del basket scomparsa nel 2018

14 minuti fa

Si è svolta oggi a Torino la festa per i 100 anni di Giorgio “Bongio” Bongiovanni il piú anziano nazionale di basket vivente dato che è nato il 4 marzo 1926. Bongiovanni ha totalizzato 50 presenze in Nazionale A per 223 punti. Fra i regali per il compleanno una maglia della Nazionale con il numero 100.

Sua moglie era stata a sua volta un’azzurra del basket Franca Ronchetti, scomparsa nel 2018, conosciuta durante un raduno delle Nazionali maschile e femminile a Roseto degli Abruzzi.

Come ricorda il sito della Federazione Italiana Pallacanestro

Ha giocato con i padri della patria, se possiamo definirli così, in Nazionale: Vittorio Tracuzzi, Cesare Rubini, Giancarlo Primo, Sergio Stefanini ma anche Emilio Clerici e Carlo Cerioni. L’allenatore era Elliott Van Zandt.

In Nazionale Giorgio Bongiovanni ha vinto la medaglia di Bronzo ai Giochi del Mediterraneo (1951), ha partecipato a due campionati europei (1951 e 1953), e al Torneo di Qualificazione dei Giochi Olimpici di Helsinki nel 1952. Fu allenato da ed ebbe come compagni di squadra Vittorio Tracuzzi, Cesare Rubini, Giancarlo Primo e Sergio Stefanini. I migliori in Italia in quegli anni.

Due, invece, le vite cestistiche con il club. La prima con il Gira Bologna, dove iniziò a giocare e anche ad allenare, fino ad un fantastico secondo posto dopo l’Olimpia Milano, all’epoca targata Borletti. Si giocava in Sala Borsa. Poi il trasferimento a Torino dove seguì Franca, mise su famiglia, come si diceva una volta, giocò nella RIV e riprese ad allenare. Collaborò con Dido Guerrieri, Gianni Asti e Federico Danna. Lanciò Alberto Merlati. Allenò Riccardo Morandotti, Stefano Vidili e Davide Pessina, fra gli altri. Una vita intensa che oggi viene festeggiata. Auguri Giorgio.

