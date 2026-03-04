Salvano il cane e trovano una discarica: cortile sotto sequestro a Torino

TORINO – È accaduto in via Crevacuore, nel quartiere Parella. I militari del nucleo Carabinieri forestale di Torino sono intervenuti dopo una segnalazione riguardante un pastore tedesco detenuto in condizioni precarie, costretto a vivere in un cortile ingombro di materiali di scarto.

La scoperta

Durante il sopralluogo, effettuato con il supporto di tecnici di Arpa Piemonte e dei veterinari dell’Asl Città di Torino, le autorità si sono trovate di fronte a un’area di circa 80 metri quadrati occupata per il 90% da rifiuti.

Secondo quanto accertato, nel cortile erano stoccati rifiuti speciali, sia pericolosi sia non pericolosi, in modo irregolare e senza misure di sicurezza. Tra i materiali individuati vi sono Raee (apparecchiature elettriche ed elettroniche), estintori, pneumatici fuori uso, batterie esauste, cavi elettrici, rottami ferrosi e altri scarti eterogenei.

Proprietario denunciato, area sequestrata

Il proprietario dell’immobile, titolare di un’impresa individuale attiva anche nel settore sgombero locali, non ha fornito documentazione che giustificasse la presenza dei rifiuti, pertanto lo stabile è stato deferito all’autorità giudiziaria per gestione non autorizzata di rifiuti. L’area è stata posta sotto sequestro.

