Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta: il nuovo presidente è il cardinale Roberto Repole
TORINO – Nella giornata di ieri, i vescovi della Regione Piemonte-Valle d’Aosta, riuniti a Susa in sessione ordinaria, hanno proceduto alle votazioni per il rinnovo della Presidenza.
Sono risultati eletti per il prossimo quinquennio:
- Presidente: cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa;
- Vice presidente: mons. Franco Lovignana, Vescovo di Aosta;
- Segretario: mons. Egidio Miragoli, vescovo di Mondovì.
Le comunità diocesane di Torino e Susa accolgono con gioia e gratitudine la notizia, e continuano ad accompagnare nella preghiera l’arcivescovo per questo nuovo incarico e gli impegni che comporterà.
Si legge nella nota della diocesi di Torino.
