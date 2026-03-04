Seguici su

Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta: il nuovo presidente è il cardinale Roberto Repole

Le comunità diocesane di Torino e Susa accolgono con gioia e gratitudine la notizia

Pubblicato

7 minuti fa

il

TORINO – Nella giornata di ieri, i vescovi della Regione Piemonte-Valle d’Aosta, riuniti a Susa in sessione ordinaria, hanno proceduto alle votazioni per il rinnovo della Presidenza.

Sono risultati eletti per il prossimo quinquennio:

  • Presidente: cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa;
  • Vice presidente: mons. Franco Lovignana, Vescovo di Aosta;
  • Segretario: mons. Egidio Miragoli, vescovo di Mondovì.

Le comunità diocesane di Torino e Susa accolgono con gioia e gratitudine la notizia, e continuano ad accompagnare nella preghiera l’arcivescovo per questo nuovo incarico e gli impegni che comporterà.

Si legge nella nota della diocesi di Torino.

