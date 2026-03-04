Un astigiano alle Paralimpiadi: Paolo Priolo nel para-snowboard a Milano Cortina 2026

ASTI – Presente il territorio astigiano, e quindi anche l’orgoglio piemontese, alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, al via dal 6 marzo. Paolo Priolo, 40 anni, gareggierà nel para-snowboard, specialità snowboard cross e banked slalom, classe Upper Limb.

Tesserato per Discesa Liberi e per la Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici, Priolo ha esordito nel 2015 e ha già partecipato ai Giochi di Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018, dove ha conquistato un ottavo posto nello snowboard cross.

Una carriera nata dopo l’incidente

La sua storia sportiva nasce dopo un grave incidente in moto, avvenuto il giorno del suo 18° compleanno, che gli è costato la perdita del braccio destro. Dopo un lungo percorso di riabilitazione, Priolo ha scelto di rimettersi in gioco proprio sulla tavola da snowboard, trasformando una passione in carriera agonistica.

Entrato in Nazionale nella stagione 2014/2015, ha collezionato risultati importanti in Coppa del Mondo ed Europa Cup, tornando stabilmente ai vertici continentali nelle ultime due stagioni con diversi podi internazionali.

Il sogno a Cortina

Alle Paralimpiadi il para-snowboard si disputerà a Cortina, con gare spettacolari tra batterie a eliminazione diretta nello snowboard cross e run cronometrate nel banked slalom.

Per l’atleta astigiano l’obiettivo è arrivare al via nella migliore condizione possibile e provare a trasformare l’esperienza e la determinazione in un risultato di prestigio davanti al pubblico di casa.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese