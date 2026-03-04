Chieri lotta fino al tie-break, ma passa Novara: finisce 2-3 al Pala Gianni Asti

TORINO – Derby intenso, combattuto e deciso solo al quinto set. Al Pala Gianni Asti di Torino la Reale Mutua Chieri ’76 cede 2-3 all’Igor Gorgonzola Novara in gara 2 dei quarti di finale dei Playoff Serie A1 Tigotà.

Le biancoblù di coach Negro escono di scena dopo una battaglia durata cinque set: 20-25, 25-22, 25-21, 18-25, 16-18 il punteggio finale.

Partita al cardiopalma

Dopo aver perso il primo parziale, Chieri reagisce con carattere e ribalta il match aggiudicandosi secondo e terzo set. Novara però non si disunisce, pareggia i conti nel quarto e porta la sfida al tie-break. Nel quinto set regna l’equilibrio: punto a punto fino ai vantaggi, dove le gaudenziane trovano lo spunto decisivo per chiudere 16-18 e conquistare la qualificazione alle semifinali.

Si chiude il cammino playoff di Chieri

Per Chieri sfuma così la possibilità di forzare gara 3 e inseguire la prima storica qualificazione alle semifinali scudetto. Le zanzare del Novara, già vincenti in gara 1, chiudono la serie sul 2-0 e proseguonno il proprio percorso nel tabellone.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese