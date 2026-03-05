Caso Comala, Social Innovations Teams disponibile a scegliere una sede alternativa per il progetto Ferrucci Hub

TORINO – Aveva fatto discutere nei giorni scorsi il mancato rinnovo dell’assegnazione dei locali di corso Ferrucci a Torino all’associazione Comala, diventata un punto di riferimento per tanti giovani. Ma Social Innovations Teams Italian, capofila delle associazioni di terzo settore che avevano concorso al bando e lo avevano vinto con il progetto Ferrucci Hub, ha deciso di “abbassare la spalla”. Il Comune di Torino ha infatti comunicato di aver ricevuto una lettera formale da parte di Social Innovations Teams nella quale la community non-profit si è detta disponibile a proseguire il progetto «anche in uno spazio alternativo rispetto ai locali di corso Ferrucci», concordando insieme al Comune una diversa sede.

L’idea della rete di associazioni vincitrice del bando va nella direzione di evitare ulteriori polemiche e realizzare comunque il progetto di aggregazione e inclusione giovanile. Lo spostamento di Ferrucci Hub potrebbe così far continuare l’esperienza di Comala nel Centro di Protagonismo Giovanile di via Ferrucci.

Favorevoli le prime dichiarazioni del sindaco Stefano lo Russo: «L’obiettivo dell’amministrazione è accrescere i luoghi di protagonismo giovanile e aumentare le opportunità di partecipazione, aggregazione e crescita per i giovani torinesi. In questa prospettiva, la possibilità di sviluppare il progetto Ferrucci Hub in uno spazio alternativo consente di immaginare un sistema ancora più ricco di centri e attività, valorizzando al tempo stesso le esperienze già attive sul territorio e garantendo continuità ai percorsi avviati».

