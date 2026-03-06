Torino rinnova la flotta della Polizia Locale: arrivano dieci nuove moto per il Radiomobile

TORINO – Nuovi mezzi per rendere più rapidi gli interventi e rafforzare la presenza sul territorio. La Città di Torino ha infatti dotato il Reparto Radiomobile del Corpo di Polizia Locale di dieci nuove motociclette, che sostituiscono alcuni veicoli ormai datati e non più adeguati alle esigenze operative degli agenti.

Le nuove moto sono modelli Yamaha Tracer 9, mezzi particolarmente apprezzati per le loro prestazioni e per la versatilità nell’utilizzo urbano. Sono equipaggiate con un motore a benzina a tre cilindri da 86,5 kW, capace di garantire accelerazioni rapide e grande prontezza nei sorpassi, caratteristiche fondamentali per chi deve intervenire rapidamente nel traffico cittadino. A queste prestazioni si affiancano anche un buon livello di comfort di marcia e una maneggevolezza che rende le moto particolarmente adatte all’impiego nei contesti urbani più complessi.

L’investimento complessivo sostenuto dal Comune ammonta a circa 197 mila euro. L’obiettivo dell’amministrazione è migliorare l’efficienza operativa del Corpo, ridurre i tempi di intervento e assicurare una presenza ancora più capillare sul territorio cittadino.

«La modernizzazione della flotta e il rinnovo della dotazione dei veicoli della Polizia Locale – afferma l’assessore alla Sicurezza Marco Porcedda – ci permettono di essere presenti sul territorio per le tante attività di pronto intervento che i nostri agenti svolgono in tutta la città».

Le motociclette sono state allestite con la tradizionale livrea istituzionale della Polizia Locale torinese e con una dotazione tecnica pensata per le esigenze operative degli agenti. Tra le caratteristiche principali figurano un faro lampeggiante a tecnologia LED montato su un palo telescopico ad estensione manuale, una coppia di lampeggianti frontali integrati nel parabrezza e un kit sonoro con altoparlanti in neodimio a profilo ribassato.

Il sistema di segnalazione è completato da una pulsantiera stagna con comandi retroilluminati e dalla predisposizione per la radio veicolare. Ogni motocicletta è inoltre dotata di due borse laterali e di un vano posteriore destinato alla strumentazione tecnica necessaria per le attività di servizio.

Le nuove moto saranno utilizzate dal Reparto Radiomobile per i servizi di pronto intervento, per le scorte e le staffette, oltre che per la gestione della viabilità. Un impiego particolarmente importante è previsto durante i grandi eventi e le manifestazioni che animano la città, ma anche in occasione delle partite di calcio nelle aree degli stadi torinesi, dove la rapidità di spostamento rappresenta un elemento essenziale per garantire sicurezza e fluidità del traffico.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese