Torino celebra l’8 marzo con eventi, riflessioni e la Mole illuminata di viola

TORINO – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’8 marzo, la Città di Torino propone un calendario diffuso di iniziative dedicate ai diritti, al talento e alla partecipazione femminile. Un programma che non si limita a celebrare i traguardi sociali, economici e politici raggiunti dalle donne, ma punta anche a rafforzare la lotta contro ogni forma di discriminazione e disuguaglianza, promuovendo la parità come leva di crescita per l’intera comunità.

Il cuore del programma sarà l’incontro pubblico “Democrazia, sostantivo femminile. 1946–2026: 80 anni dal voto delle donne”, previsto venerdì 6 marzo alle ore 9.30 al Polo del ’900, nell’Auditorium di Palazzo San Daniele in via del Carmine 14. L’appuntamento, ad ingresso libero fino a esaurimento posti, offrirà uno spazio di riflessione sul valore della partecipazione femminile alla vita democratica e sul significato storico del suffragio universale in Italia. Sarà inoltre disponibile un servizio di interpretariato Lis per garantire accessibilità a tutti i partecipanti.

La sera dell’8 marzo, simbolo visibile della celebrazione sarà la Mole Antonelliana illuminata di viola, grazie a un’iniziativa realizzata da Iren in collaborazione con il Dipartimento Gabinetto del Sindaco. La scelta del colore e del monumento vuole sottolineare l’impegno condiviso della città nella promozione di rispetto, inclusione e pari opportunità.

A supporto delle iniziative, la Città di Torino ha lanciato una campagna di comunicazione per informare i cittadini sul significato della ricorrenza e sulle modalità di partecipazione all’incontro pubblico. Locandine cartacee saranno distribuite nelle biblioteche civiche e negli uffici comunali, mentre versioni elettroniche saranno trasmesse sui mezzi di superficie di Gtt, per garantire la massima visibilità sul territorio.

Tutte le ulteriori attività organizzate dalla Città e dalle associazioni aderenti al Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne saranno disponibili sul sito istituzionale della Città, sui canali social e sul portale delle Pari Opportunità “I.R.M.A.”.

“La strada verso la parità sostanziale tra uomini e donne è ancora lunga, ma celebrare gli 80 anni dal primo voto femminile ci ricorda che la democrazia è un cantiere sempre aperto”, dichiara l’assessore alle Pari Opportunità Jacopo Rosatelli. “Poter votare e essere elette ha segnato il pieno ingresso delle donne nella vita sociale, economica e istituzionale, contribuendo alle principali conquiste civili della Repubblica”.

La vicesindaca Michela Favaro sottolinea come “promuovere una cultura della parità significhi valorizzare la partecipazione delle donne nella vita pubblica della città, dei quartieri e delle istituzioni. La loro presenza in ruoli di responsabilità ha portato innovazioni nella pratica quotidiana della democrazia, rendendola più cooperativa e solidale”.

