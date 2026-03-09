Rischia di investire alcuni passanti e poi fugge contromano all’alt della polizia: arrestato 21enne a Torino

TORINO – Un giovane di 21 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per resistenza a Pubblico Ufficiale e per aver ignorato l’alt della polizia dandosi alla fuga.

I fatti

È mattina quando i poliziotti dell’UPGSP rintracciano, in una via del centro cittadino, un’autovettura che poco prima aveva rischiato di investire alcuni passanti e che poi si era data alla fuga.

Raggiunta l’auto, i poliziotti hanno intimato all’autista di arrestare la marcia, ma l’uomo aumentava improvvisamente la velocità dirigendosi verso via Po e attraversando alcune vie del centro cittadino in contromano fino a quando gli agenti non sono riusciti ad arrestarne la corsa all’altezza di Piazza Carlo Emanuele II.

All’interno dell’auto sono stati rinvenuti un martello, due cacciaviti, un capsicum e una mazza da baseball.

Inoltre, il ventunenne è stato trovato in possesso anche di una modica quantità di sostanza stupefacente pronta per essere consumata, per la quale è stato sanzionato amministrativamente.

