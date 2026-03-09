Seguici su

Un cadavere è stato ritrovato in un fosso a Chieri

Potrebbe trattarsi di Erik Bellini

CHIERI – Nel pomeriggio di oggi è stato ritrovato un cadavere in un campo di strada Buttigliera, a Chieri.

Si tratta del corpo di un uomo e, secondo una prima ipotesi, potrebbe trattarsi del 48enne Erik Bellini, scomparso da Chieri dal 5 luglio 2025.

Bellini è stato visto per l’ultima volta alla birreria Old Building a Chieri, intorno alle 20, quando è uscito per il solito giro in moto. Indossa un casco giallo. Al momento della scomparsa indossava una maglietta e dei pantaloni mimetici.

Accanto al cadavere, scoperto oggi dal proprietario del campo, secondo quanto riportato da La Stampa ci sarebbe infatti la moto di Bellini, anche se al momento i carabinieri non confermano né smentiscono alcuna informazione.

Notizia in aggiornamento

