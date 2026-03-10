Preoccupano i tagli del Governo sui fondi anti-inquinamento: il confronto in Consiglio regionale

TORINO – Botta e risposta in Consiglio regionale sul tema qualità dell’aria in Piemonte. Mauro Calderoni (Pd) ha presentato un’interrogazione, sottolineando come la qualità dell’aria nella Pianura padana – e quindi anche in Piemonte – resti tra le peggiori in Europa, con frequenti superamenti dei limiti di legge e conseguenze rilevanti per la salute pubblica. Il consigliere ha inoltre evidenziato i tagli previsti dal Governo per il triennio 2026-2028: dai 320 milioni inizialmente ipotizzati si scenderebbe infatti a 116 milioni complessivi. In particolare, nel 2027 i fondi passerebbero da 105 a 20 milioni (-80%), mentre nel 2028 da 110 a 25 milioni (-76%).

Secondo Calderoni, associazioni ambientaliste e comunità scientifica hanno già segnalato la gravità di queste scelte, che destano particolare preoccupazione in Piemonte, una delle regioni più esposte all’emergenza smog e dove molte politiche regionali dipendono anche dal sostegno finanziario statale.

A Calderoni ha risposto l’assessore Gian Luca Vignale, affermando che «è attualmente in corso un confronto tra il Governo e le Regioni del bacino padano per valutare possibili integrazioni ai finanziamenti destinati alle politiche di risanamento dell’aria, che potrebbero aggiungersi ai 500 milioni di euro recentemente stanziati». «Le Regioni della Pianura padana» – ha proseguito – «sono da tempo impegnate nell’attuazione dei piani regionali per il miglioramento della qualità dell’aria, anche alla luce della condanna dello Stato italiano da parte della Corte di giustizia europea e delle procedure di infrazione ancora aperte. Dai monitoraggi più recenti emergono segnali positivi per quanto riguarda gli ossidi di azoto, mentre permangono criticità legate al particolato».

