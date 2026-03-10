Occupazioni abusive, l’Atc recupera altri due appartamenti a Torino

TORINO – Altri due appartamenti occupati abusivamente sono stati recuperati dall’Atc a Torino. L’intervento dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, reso possibile anche grazie alle segnalazioni dei residenti, è avvenuto oggi, 10 marzo: sottratti alle occupazioni un alloggio in corso Farini e uno in corso Grosseto.

L’alloggio in corso Farini si trova al piano rialzato di un complesso. Dall’appartamento i vicini avevano sentito provenire rumori sospetti, così i tecnici dell’Agenzia, con il supporto della Polizia Locale, si sono recati sul posto: all’interno dell’appartamento in quel momento non era presente nessuno, ma è stato constatato un tentativo di occupazione. L’alloggio è stato quindi recuperato e messo in sicurezza.

Il lotto di corso Grosseto 377 era invece occupato abusivamente sin dal 2019. Si trova nel complesso noto come “Le Torri”.

«L’attività di recupero degli alloggi occupati abusivamente non si arresta» – dichiara il presidente dell’Atc, Maurizio Pedrini – «ringrazio i residenti per le segnalazioni, i tecnici di Atc per il pronto intervento e alle forze dell’ordine per il supporto. Continueremo nell’azione di contrasto a ogni occupazione, che viola i diritti delle persone in lista d’attesa».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese