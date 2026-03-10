Il Curie-Levi di Collegno ha vinto la KING Basket Torino School Cup 2026

TORINO – L’ IIS Curie-Levi di Collegno ha vinto la KING Basket Torino School Cup 2026, il torneo scolastico organizzato da Basket Torino.

La Final Four del torneo si è svolta lunedì 9 marzo 2026 al Pala Gianni Asti di Torino. L’IIS Curie-Levi di Collegno ha battuto nella finale L’ IIS Primo Levi per 41-35. Questa seconda edizione del torneo ha visto il raddoppio delle scuole partecipanti, passate dalle 8 della prima edizione alle 16 del 2026. In tribuna la presenza degli atleti della Reale Mutua Basket Torino, che hanno partecipato all’evento incontrando le squadre, scattando foto e condividendo momenti di interazione con gli studenti.

Il Curie-Levi ha superato in semifinale l’ITI Majorana per 41-37, mentre l’IIS Primo Levi ha conquistato la finale battendo il Liceo Berti per 45-19. Nella finale per il terzo posto è stato il Majorana ad avere la meglio sul Berti per 41-36.

Il premio di MVP maschile KING of the Court è andato a Matteo Morchio (Curie-Levi), mentre il riconoscimento di MVP femminile KING of the Court è stato assegnato a Rachele Defranceschi (Primo Levi). Tra i premi speciali, il Premio Comunicazione presentato da Tuttosport è stato assegnato al Liceo Classico e Musicale Cavour, il Premio Tifoseria al Liceo Berti, il Premio Entertainment presentato da L’Erbolario al Liceo Einstein, il Premio Fair Play presentato da Nutkao al Liceo Cairoli, mentre il riconoscimento di Miglior Team Manager è stato attribuito a Guglielmo Miglio del Liceo D’Azeglio.

Il direttore generale di Basket Torino Giorgio Bottaro è soddisfatto dei risultati della seconda edzione:

Questa seconda edizione della School Cup ha confermato quanto entusiasmo e quanta energia gli studenti siano in grado di portare. Abbiamo visto il palazzetto pieni di colori, tifo, creatività e partecipazione attiva in ogni ambito, dal campo alla comunicazione. Il nostro obiettivo è proprio questo: avvicinare sempre di più le nuove generazioni al mondo di Basket Torino e costruire con loro una

comunità sempre più viva intorno alla pallacanestro.

I risultati della Final Four della KING Basket Torino School Cup 2026

IIS Curie-Levi vs Istituto Majorana 41-37

Liceo Berti vs IIS Primo Levi 19-45

Finale 3°-4° Posto:

Liceo Berti vs Istituto Majorana 36-41

Finalissima:

IIS Curie-Levi vs IIS Primo Levi 41-35

I tabellini delle partite

Semifinale A | IIS Curie-Levi vs Istituto Majorana 41-37

Curie-Levi: Pentassuglia 2, Cucco, Bottega, Varacalli 2, Buruiana 4, Di Leno 2, De Luca 17, Morchio 14, Cesarano, Aresta.

Majorana: Bellodi, Tempesta, Macrì 3, Giambelli 1, Lastella 6, Traficante, Corino 6, Maiorano 14, Veitia 2, Brito Costa 5.

Semifinale B | Liceo Berti vs IIS Primo Levi 19-45

Berti: Lupu 2, Dimallio 2, Borrelli, Longo 1, Farinella, Correnti, Pignocco, Spallino, Milano 10, Tessiore, Molino, Gabutti 4.

Primo-Levi: Defranceschi 2, Nogara 6, Fontanarosa, Bruno 8, Beninati 4, Olajide 6, Kamani, La Rosa 3, Dal Cero 3, Cappelletti 4, Ciobanu 9.

Finale 3°-4° Posto | Liceo Berti vs Istituto Majorana 36-41

Berti: Lupu 7, Dimallio, Borrelli, Longo, Farinella 2, Correnti, Pignocco 5, Spallino, Milano 4, Tessiore, Molino 2, Gabutti 16.

Majorana: Bellodi, Tempesta, Macrì, Giambelli 6, Lastella 2, Traficante, Corino 1, Maiorano 21, Veitia 2, Brito Costa 9.

Finale 1°-2° Posto | IIS Curie-Levi vs IIS Primo Levi 41-35

Curie-Levi: Pentassuglia, Cucco 5, Bottega, Varacalli 6, Buruiana 11, Di Leno, De Luca 9, Morchio 10,

Cesarano, Aresta.

Primo Levi: Defranceschi, Nogara 5, Fontanarosa 9, Bruno, Beninati 2, Olajide 5, Kamani 2, La Rosa 6, Dal Cero, Cappelletti 2, Ciobanu 4.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese