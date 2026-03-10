In via di conclusione i lavori per la nuova rete della sanità piemontese, grazie al PNRR

PIEMONTE – «Il Piemonte sta portando avanti un programma molto importante di rafforzamento della sanità territoriale». L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi è intervenuto così in Consiglio regionale questa mattina, 10 marzo, a margine di alcune question time sullo stato di avanzamento delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità. Riboldi ha confermato i lavori di attuazione della nuova rete di sanità territoriale prevista dal PNRR: «Nell’ambito degli interventi finanziati con risorse PNRR sono previsti 82 Case della Comunità e 27 Ospedali di Comunità sul territorio regionale, che fanno parte del grande piano di edilizia sanitaria regionale da quasi 5 miliardi di euro che prevederà un totale di 91 Case di Comunità e 30 Ospedali di Comunità, oltre a 11 nuovi ospedali» ha detto. Sui tempi dei lavori, l’assessore ha annunciato che 49 Case di Comunità saranno operative già entro maggio e 20 entro giugno, mentre le restanti saranno completate entro la fine del 2026. Per quanto riguarda gli Ospedale di Comunità, 17 strutture entreranno in funzione entro giugno 2026, con ulteriori attivazioni nel corso dell’anno.

Parallelamente, la Regione sta lavorando per anticipare dove possibile l’avvio dei servizi, valutando l’utilizzo di strutture già esistenti che potrebbero essere attivate in anticipo rispetto alla conclusione degli interventi previsti, previa valutazione dei Ministeri competenti. «Il lavoro» – ha sottolineato l’assessore – «viene svolto in costante confronto con i Ministeri e con un monitoraggio continuo da parte delle Aziende sanitarie, per garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR e la certificazione degli obiettivi nei tempi stabiliti».

