Tortona, ruba in una macchina ma è ripreso dalle telecamere: fermato e denunciato per furto

TORTONA – I Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno individuato il presunto responsabile di un furto avvenuto su un’auto in sosta e recuperato tutti gli oggetti rubati.

L’episodio ha inizio in corso Montebello, dove un uomo di 53 anni si sarebbe avvicinato a un veicolo parcheggiato, di proprietà di una giovane residente. Dopo aver forzato la portiera, avrebbe preso alcuni oggetti personali custoditi all’interno dell’abitacolo.

L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza comunali. I militari della Centrale operativa hanno quindi analizzato i filmati, ricavando alcune immagini utili all’identificazione del sospetto e diffondendole alle pattuglie impegnate nei controlli sul territorio.

Il giorno successivo una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile ha notato un uomo che corrispondeva alla descrizione. Fermato per un controllo, sarebbe stato riconosciuto come la stessa persona ripresa dalle telecamere durante il furto.

Nel corso degli accertamenti i carabinieri hanno anche individuato il luogo dove, secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva nascosto la refurtiva. All’interno del nascondiglio sono stati trovati tutti gli oggetti sottratti dall’auto, poi restituiti alla proprietaria.

Il 53enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria con l’ipotesi di reato di furto aggravato e danneggiamento. Le indagini proseguono per gli ulteriori accertamenti del caso.

