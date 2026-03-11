Milano-Torino, 150 anni della corsa ciclistica più antica al mondo: al via le celebrazioni

TORINO – Prendono il via le celebrazioni per i 150 anni della Milano-Torino, considerata la corsa ciclistica più antica del mondo. Sabato 14 marzo un gruppo di ciclisti in abiti e biciclette d’epoca ripercorrerà simbolicamente il tracciato storico con una rievocazione che partirà da Magenta e si concluderà a Torino.

L’iniziativa ricorda la prima edizione della Milano-Torino, organizzata il 25 maggio 1876 dal Veloce Club Milano. In quell’occasione partirono otto ciclisti e solo quattro riuscirono a raggiungere il traguardo: il vincitore fu Paolo Magretti, che arrivò a Torino dopo oltre dieci ore di pedalata su strade molto diverse da quelle attuali.

La rievocazione storica tra Lombardia e Piemonte

La rievocazione ciclistica, organizzata da Nuova Unione Velocipedistica Italiana, Associazione Velocipedi Italiani, Museo del Ghisallo e Automotoclub Storico Italiano, vedrà al via una cinquantina di partecipanti con biciclette e divise storiche.

Il percorso sarà lungo circa 180 chilometri, con un dislivello complessivo di 1.300 metri. I ciclisti partiranno alle 6 del mattino da Magenta e arriveranno nel pomeriggio alla sede ASI di Villa Rey, a Torino, intorno alle 17, dopo gli ultimi passaggi simbolici a Basilica di Superga e al Motovelodromo Fausto Coppi.

Ospiti e campioni della storia del ciclismo

Alla rievocazione saranno presenti anche due protagonisti della storia del ciclismo italiano: Marino Vigna, vincitore della Milano-Torino nel 1966, e il campione torinese Italo Zilioli, tra i grandi interpreti del ciclismo degli anni Sessanta e Settanta.

L’evento rientra inoltre nelle celebrazioni per il 60° anniversario dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI), fondato nel 1966 e punto di riferimento nazionale per il motorismo storico, che negli ultimi anni ha esteso la propria attività anche al mondo del ciclismo storico.

