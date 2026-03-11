Come si controlla la sicurezza nei locali pubblici di Torino. Le procedure e i dati sulle verifiche su bar, ristoranti e discoteche

TORINO – Dopo la tragedia di capodanno di Crans Montana è ovviamente cresciuto il livello di attenzione per i problemi di sicurezza dei luoghi pubblici e degli edifici pubblici.

Per quello che riguarda il Comune di Torino le procedure di controllo della sicurezza dei luoghi pubblici le procedure e le commissioni sono queste.

Le regole

Se la capienza NON è superiore alle 200 persone (riguarda sia i locali al chiuso sia all’aperto) occorre produrre una relazione tecnica resa ai sensi dell’art 4 del D.P.R. 28/5/2001, n. 311 da un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che deve evidenziare una chiara assunzione di responsabilità e che accerti e dichiari l’agibilità del locale ai fini dell’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo, secondo le regole tecniche e la normativa vigente in materia, nonché definisca la capienza massima, certifichi la solidità delle strutture, la sicurezza e l’igiene dei locali e indichi le eventuali prescrizioni che dovranno essere adottate a tutela della sicurezza pubblica.

Se si intendono effettuare anche spettacoli di arte varia l’agibilità del locale deve comprendere anche i camerini degli artisti. Per locali con capienza superiore alle 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. occorre essere in possesso di certificato prevenzione incendi, oppure della segnalazione certificata d’inizio attività presentata al Comando VV.FF. ai sensi del D.P.R. 01/08/2011, n. 151.

In caso di capienza da 201 a 5000 persone, bisogna far riferimento alla Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo – Piazza San Giovanni n° 5 – Torino che è composta da personale della Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Tecnici comunali, ASL In caso di capienza superiore alle 5000 persone, dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo presso la Prefettura di Torino – Piazza Castello 205 che è composta da personale della Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Tecnici comunali, ASL).

I controlli

La frequenza delle Verifiche Periodiche può essere stabilita dalla Commissione, spesso legata alla capienza e alle caratteristiche del locale (es. ogni 1-5 anni, o su segnalazione), ma poi i controlli avvengono a campione e in molti casi non ci sono indicazioni sui tempi (vedere controlli in itinere).

In caso di eventi specifici, segnalazioni, cambi di gestione, o per adeguamenti normativi , con possibili riduzioni autorizzate della capienza massima possono subentrare verifiche straordinarie. I controlli in itinere possono essere realizzati da Polizia Locale, Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco che possono effettuare controlli serali per verificare il rispetto della capienza massima dichiarata e la capienza e le altre prescrizioni della licenza. Lo Spresal a sua volta conduce controlli per la sicurezza dei lavoratori.

Ma cosa controllano gli agenti della Polizia Locale di Torino? Si parte dal controllo di tutte le autorizzazione amministrative, prescrizioni sulle licenze di pubblica sicurezza. Ma sono previsti anche accertamenti sulle ispezioni delle attività produttive, insieme ad altri enti dove sono richieste competenze diverse e specifiche. Inoltre, se il locale è in possesso di autorizzazioni di pubblica sicurezza, sono previsti controlli sulle capienze. La Polizia Locale controlla anche che nei locali ci sia la SCIA per la prevenzione incendi, in mancanza di questa, si segnala ai Vigili del Fuoco.

Quando si rilasciano le licenze, tutti questi controlli vengono fatti prima, dagli uffici comunali. I gestori rilasciano un autodichiarazione in cui si assumono tutte le responsabilità. In seguito, ottenuta la licenza, gli agenti di Polizia Locale possono controllare, a campione, che i gestori ottemperino alle prescrizioni dichiarate e imposte per legge.

I numeri

Il numero di esercizi pubblici controllati nel 2025, a Torino, aggiornato al 30 novembre è 802. Negli anni precedenti i controlli erano stati nel 2024 pari a 879, nel 2023 pari a 1045, nel 2022 854.

Ma quanti sono gli esercizi pubblici a Torino? Sono circa 6000 per cui sono verificati un volta ogni circa sei anni.

I più numerosi sono i 2109 bar contro gli 822 ristoranti e i 1701 bar – ristoranti. Sono 38 le discoteche attive.

