Torino, cuccioli di malinois salvati in un palazzo abbandonato: denunciato un uomo

TORINO – Scale fatiscenti e cumuli di rifiuti. È in questo scenario degradato che gli agenti hanno fatto una scoperta tanto inquietante quanto commovente: sei cuccioli di pastore belga malinois nascosti all’interno di un edificio abbandonato nel quartiere Madonna di Campagna, a Torino.

I piccoli, circondati dalla sporcizia, erano accovacciati su pezzi di gommapiuma e vecchi materassi sudici. Tre si trovavano in una stanza e altri tre in un locale poco distante, separati tra loro. La loro madre, invece, era rinchiusa in un’altra parte dello stabile, lontana dai cuccioli.

Il salvataggio nel palazzo abbandonato

Il ritrovamento è avvenuto grazie alla segnalazione di alcuni residenti della zona, insospettiti dal continuo via vai di cani attorno all’edificio dismesso. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia insieme alla polizia municipale e agli operatori dell’Ente Nazionale Protezione Animali.

Quando gli agenti hanno raggiunto i cuccioli, la scena ha subito assunto un tono diverso da quello inizialmente temuto. Dopo qualche momento di esitazione, i piccoli malinois si sono avvicinati timidamente, per poi cercare immediatamente il contatto con i soccorritori. Tra carezze e rassicurazioni, i cuccioli hanno seguito docilmente chi li stava portando in salvo.

Denunciato un uomo

All’interno dello stesso stabile è stato identificato un uomo di 30 anni che sosteneva di essere il proprietario dei cani. Tuttavia la madre dei cuccioli risultava dotata di microchip intestato a un’altra persona.

L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato sia per le condizioni in cui teneva gli animali sia per ricettazione.

Un fenomeno già noto

Non si tratta di un caso isolato. Episodi simili si sono già verificati a Torino e, secondo quanto emerso da indagini della Procura della Repubblica di Torino, cani di questa razza vengono talvolta utilizzati per accompagnare gli spacciatori nelle loro attività illegali, sfruttandone l’indole protettiva e la forza.

Nel frattempo i cuccioli e la loro mamma sono stati messi in sicurezza e affidati alle cure dei volontari, lontano dall’oscurità e dal degrado del palazzo dove erano stati nascosti. Una storia che, almeno per loro, si è conclusa con un lieto fine fatto di carezze e di una nuova possibilità.

