Sul bus Gtt con una bottiglia di vetro rotta, panico tra i passeggeri: arrestato 20enne a Torino

TORINO – Panico e sconcerto tra i passeggeri della linea 10 Gtt quando un giovane di 20 anni senza fissa dimora è salito sul bus, nelle vicinanze di corso Grosseto, brandendo una bottiglia di vetro rotta.

I fatti

Alcuni ragazzi, presenti alla fermata dell’autobus, si sono avvicinati a un agente della polizia locale del Comando di Madonna di Campagna e gli hanno spiegato che sul mezzo si trovava un uomo che teneva in mano, dalla parte del collo, una bottiglia rotta. L’agente si è quindi avvicinato al mezzo, ancora in fermata.

Subito non ha ottenuto risposte dal giovane uomo che, visibilmente agitato, parlava solo con i passeggeri. Mentre ha attivato via radio l’intervento di ulteriori pattuglie, l’agente ha isolato al fondo dell’autobus il giovane, chiedendo di scendere agli altri passeggeri del bus. Il giovane ha inveito contro l’agente, minacciandolo ripetutamente, per poi lanciare il vetro fuori dal finestrino all’arrivo di altre pattuglie di rinforzo.

Gli agenti del Radiomobile hanno collaborato nel fermare la persona che è stata portata negli uffici del Comando, mentre il coccio di bottiglia è stato messo sotto sequestro. Il 20enne è stato accusato di minacce e resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di generalità e porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

Il pm ha disposto per l’uomo l’arresto e l’accompagnamento nelle camere di sicurezza del Commissariato San Paolo. Ieri si è svolto il processo per direttissima, con la condanna in primo grado a quattro mesi e venti giorni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese