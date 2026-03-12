Torino, previsioni meteo del 13 marzo 2026
Meteo Torino 13 marzo: mattino stabile con nubi sparse, pomeriggio con aumento della copertura. Weekend con piogge e sole
TORINO – Le previsioni meteo di Torino per venerdì 13 marzo 2026 indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con tendenza a un graduale ispessimento della nuvolosità dalla sera. Non sono previste precipitazioni significative. Le temperature oscillano tra 6°C di minima e 15°C di massima, mentre lo zero termico si attesterà a 1783 metri. I venti saranno deboli da Ovest-Sudovest al mattino e moderati da Est al pomeriggio. Nessuna allerta meteo è presente.
Mattino: cielo parzialmente nuvoloso e clima mite
La giornata inizierà con cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi sparse sulle aree pedemontane e urbane. I venti deboli da Ovest-Sudovest favoriranno una ventilazione leggera, mentre le temperature minime si manterranno intorno ai 6°C, creando un clima fresco ma stabile. Il mattino risulta ideale per spostamenti e attività all’aperto, senza fenomeni significativi.
Pomeriggio: graduale aumento della nuvolosità
Nel pomeriggio le nubi sparse diventeranno più compatte, con cielo parzialmente nuvoloso nelle zone urbane e pedemontane. La temperatura massima raggiungerà 15°C, mentre i venti moderati da Est potranno rendere la sensazione di umidità leggermente più percepibile. Non sono previste piogge, ma il cielo più coperto segnala l’inizio di un periodo di instabilità verso il weekend.
Sera: copertura nuvolosa e calma generale
Dalla sera, la nuvolosità tenderà a ispessirsi fino a cieli molto nuvolosi, soprattutto sulle aree occidentali della città. Le temperature si manterranno stabili, e i venti si attenueranno leggermente, garantendo condizioni meteorologiche tranquille per la notte.
Tendenza meteo Torino
- Sabato 14 marzo: giornata caratterizzata da pioggia diffusa, più intensa in pianura;
- Domenica 15 marzo: pioggia leggera e clima variabile, con possibili schiarite;
- Lunedì 16 marzo: sole prevalente e clima più stabile, ideale per attività all’aperto.
