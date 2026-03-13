Reale Mutua Fenera Chieri ’76 sbanca Dresda e mette un piede nella finale di Coppa CEV

TORINO – Un’impresa da ricordare quella compiuta dalla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 nella semifinale d’andata di Coppa CEV: le biancoblù hanno sconfitto la Dresda Volleyball Club al tie-break nella storica Margon Arena di Dresda, ribaltando un match iniziato in salita e portando a casa un risultato che mette Chieri in una posizione di netto vantaggio per il ritorno.

La partita è stata un’altalena di emozioni: dopo un avvio difficilissimo, le chieresi hanno cominciato a carburare intorno al 15-8 del primo set, riuscendo a rimontare fino al 20-19, prima di cedere 25-21. La seconda frazione è stata altrettanto tirata: sul 18-18 sembrava che Chieri potesse ipotecare il set con uno strappo sul 21-24, ma Dresda ha saputo ribaltare la situazione chiudendo 26-24 e portandosi sul 2-0.

Da quel momento, però, il match ha preso una piega completamente diversa. Dal terzo set, le biancoblù hanno preso il comando delle operazioni: un vero e proprio monologo che ha visto Dresda sparire dal campo. Chieri ha dominato le successive tre frazioni con punteggi netti, 14-25, 14-25 e 10-15, confermando determinazione e coesione di squadra.

Sugli scudi Nervini, top scorer con 30 punti, seguita da Nemeth (17) e Dervisaj (16), protagoniste di una serata che resterà negli annali del club.

Ora lo sguardo è già rivolto alla semifinale di ritorno, in programma mercoledì 18 marzo alle ore 20 al Pala Gianni Asti di Torino: basterà una vittoria, con qualsiasi punteggio, per regalare a Chieri l’accesso alle finali di Coppa CEV.

Dresdner SC-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 2-3 (25-23; 26-24; 13-25; 14-25; 10-15)

DRESDER SC: Grome 1, Levinska 14, Pfeffer 17, Rosemann 8, Lorber Fijok 14, Kuipers 13; Nestler (L); Siksna, Entius, Akimoto 2. N. e. Winter, Van Der Werff, Zieganbalg, All. Waibl.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 2, Nemeth 17, Cekulaev 11, Alberti 8, Dervisaj 16, Nervini 30; Spirito (L); Antunovic, Dambrink 1, Ferrarini, Bah, Degradi. N. e. Bonafede (2L). All. Negro.

ARBITRI: Akbulut (Turchia) e e Maia (Portogallo).

NOTE: durata set: 30′, 27′, 24′, 22′, 15′. Errori in battuta: 10-9. Ace: 3-7. Muri vincenti: 8-8.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese