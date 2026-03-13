Venaria Reale, avanti i lavori per il nuovo ponte sul Ceronda: varo delle travi e modifiche alla viabilità

VENARIA – A Venaria Reale proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Ceronda. In questi giorni è entrata nel vivo una fase cruciale del cantiere: è infatti iniziato il varo delle travi prefabbricate che formeranno l’impalcato della nuova infrastruttura.

Le operazioni sono destinate a proseguire nei prossimi giorni con il varo della campata sul lato della Reggia di Venaria, per poi concludersi con la posa della campata sulla sinistra orografica del torrente. Si tratta della fase più delicata e complessa dell’intervento, che richiede l’impiego di gru e autocarri collocati direttamente sulla carreggiata della Strada Provinciale 1, conosciuta nel tratto cittadino come via Cavallo.

Le modifiche viabili

Proprio per consentire l’esecuzione delle operazioni in sicurezza sarà necessario introdurre alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale. In prossimità della rotatoria di via Stefanat verrà istituito un senso unico alternato, mentre sarà vietato il transito da via Stefanat verso via Cavallo.

La giornata di venerdì 13 marzo è dedicata allo spostamento della gru sulla sponda sinistra del torrente, con conseguente occupazione parziale della Provinciale 1 sul lato sinistro di via Cavallo. Successivamente si procederà con il varo delle travi che comporranno la campata sinistra del ponte. Le operazioni potrebbero proseguire anche nella giornata di sabato 14 marzo, fino alle 19 e comunque non oltre il termine delle lavorazioni.

Il cronoprogramma del cantiere prevede ora il completamento dell’impalcato del ponte. A questa fase seguirà la ricollocazione nella sede definitiva di tutti i sottoservizi – attualmente sistemati provvisoriamente su un pipe rack – passaggio indispensabile per la piena funzionalità della nuova infrastruttura.

Per limitare i disagi alla circolazione, durante tutte le fasi operative è presente sul posto il personale della Polizia Locale della città, impegnato a gestire il traffico e a garantire la sicurezza. L’attività si svolge in coordinamento con gli uffici del Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città metropolitana di Torino, con la direzione dei lavori e con la ditta incaricata dell’intervento.

