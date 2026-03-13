In vendita a Superga la villa che fu del Senatore Agnelli

TORINO – Immersa nel verde delle colline torinesi, ai piedi della storica frazione di Superga, con affaccio sui Cappuccini e sul maestoso Monviso, una residenza di grande prestigio entra oggi nel portfolio di Italy Sotheby’s International Realty. Non si tratta di una villa qualunque: la dimora porta con sé una storia di famiglia, arte e cultura che racconta un pezzo della Torino del XX secolo.

La villa fu infatti commissionata dal senatore Giovanni Agnelli per la nipote, a partire da una vecchia cascina trasformata grazie al progetto dell’architetto Chevalley. Successivamente la proprietà passò a Marco Camerana, noto punto di riferimento nella scena artistica torinese, consolidando il legame della casa con la cultura e lo stile di vita dell’élite italiana. Tra le personalità internazionali che hanno varcato le sue soglie spicca il musicista Lou Reed, testimone di un’epoca e di una vita culturale vivace.

La dimora, sviluppata su circa 390 mq, accoglie gli ospiti in interni luminosi e armoniosi. Ambienti di rappresentanza come il salone con camino, lo studio, la sala da pranzo e il giardino d’inverno offrono una continuità visiva con il paesaggio collinare circostante, grazie a stucchi originali, parquet storici e camini che mantengono intatto il fascino d’epoca.

La zona notte comprende una suite padronale con cabina armadi e bagno privato, oltre a una seconda camera con bagno. La cucina, separata e funzionale, è affiancata da locali di servizio e vani di pertinenza, rendendo la residenza completa e versatile.

La villa fa parte di un complesso esclusivo con parco privato, piscina, campo da tennis, spazi comuni attrezzati e posti auto coperti. La combinazione di elementi storici, posizione dominante e vista panoramica sul Monviso e le colline torinesi la rende un vero gioiello: simbolo di eleganza, privacy e cultura, capace di raccontare la storia e lo stile della Torino più raffinata.

Certo il prezzo non è proprio accessibile: si parte da 1.750.000 euro.

