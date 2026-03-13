Crollo del ponteggio a Rivoli, nuovo rinvio per il processo: udienza spostata al 29 giugno

TORINO – Ancora una fumata nera per l’avvio del processo penale relativo al grave infortunio sul lavoro avvenuto il 5 ottobre 2022 in un cantiere condominiale di viale Carrù, a Rivoli, alle porte di Torino. Il procedimento, atteso da tempo dai familiari delle vittime e dalle parti coinvolte, è stato nuovamente rinviato e l’udienza preliminare è stata fissata per il 29 giugno 2026 alle ore 11, nell’aula 36 del Tribunale di Torino.

L’incidente, che aveva scosso profondamente la comunità locale, si era verificato quando un ponteggio era improvvisamente crollato durante lavori edili. Nel cedimento erano rimasti coinvolti tre operai, precipitati da un’altezza di circa 25 metri. L’episodio si era consumato sotto gli occhi di bambine e bambini della vicina scuola dell’infanzia Federico Garcia Lorca.

Nel crollo aveva perso la vita Salim Abderrazak, operaio tunisino di 27 anni, morto il 24 novembre 2022 dopo cinquanta giorni di ricovero in ospedale. Altri due lavoratori erano rimasti gravemente feriti.

Secondo quanto emerso, sarebbero ancora in corso trattative per il risarcimento delle vittime. Proprio questo aspetto potrebbe incidere sull’andamento del procedimento, che potrebbe eventualmente concludersi anche attraverso riti alternativi.

A rallentare ulteriormente l’avvio del processo contribuisce anche un cambiamento organizzativo: il fascicolo verrà infatti assegnato a un nuovo giudice, dal momento che l’attuale titolare del procedimento, Claudio Ferrero, è destinato ad assumere un’altra funzione.

«È un processo che proprio non riesce a partire, di cui non si vede non solo la fine, ma neanche l’inizio e che potrebbe anche concludersi con dei riti alternativi», afferma Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro.

«Siamo amareggiati – aggiunge Quirico – che non siano ancora state risarcite le vittime: senza giustizia non ci può essere vera salute e sicurezza sul lavoro».

Il procedimento ha già subito diversi rinvii. La prima udienza preliminare era stata celebrata il 7 aprile 2025, seguita da nuovi slittamenti: prima al 9 luglio 2025, poi all’11 dicembre dello stesso anno e infine al 12 marzo 2026.

Con l’ennesimo rinvio, la vicenda giudiziaria legata a uno degli incidenti sul lavoro più gravi degli ultimi anni nel Torinese continua dunque a restare in sospeso, mentre familiari e lavoratori coinvolti attendono ancora l’avvio effettivo del processo.

