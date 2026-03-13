Torino, tre interventi di riqualificazione urbana: nuovi spazi commerciali e un edificio residenziale

TORINO – Nuovi spazi commerciali, un edificio residenziale ad alta efficienza energetica e la demolizione di strutture ormai degradate. Sono gli obiettivi dei tre interventi urbanistici approvati questa settimana dalla Giunta comunale di Torino su proposta dell’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni.

Le delibere puntano alla rigenerazione di aree attualmente occupate da fabbricati dismessi o inutilizzati, con l’intento di migliorare la sicurezza, aumentare la fruibilità degli spazi pubblici e offrire nuovi servizi ai cittadini. Tutti e tre i progetti prevedono infatti la demolizione di edifici esistenti in stato di degrado, sostituiti da nuove strutture e accompagnati da opere di urbanizzazione e spazi verdi.

Due nuovi fabbricati commerciali

I primi due interventi riguardano la realizzazione di edifici a destinazione commerciale. Il primo sorgerà in via Sospello 21, nel quartiere Madonna di Campagna, all’angolo con via Cardinal Massaia.

Qui verranno demoliti i vecchi capannoni che un tempo ospitavano un’azienda di autotrasporto merci. Al loro posto sorgerà una struttura di circa 2.000 metri quadrati, di cui 1.150 destinati alla vendita. Sotto l’edificio sarà realizzato un parcheggio interrato di circa 3.000 metri quadrati: 1.100 saranno a uso pubblico, mentre la restante parte sarà privata.

Sopra il parcheggio nascerà anche un’area verde di circa 400 metri quadrati che sarà realizzata e gestita dai proponenti dell’intervento. Il progetto prevede inoltre un parcheggio di superficie di circa 800 metri quadrati e nuovi spazi dedicati alla viabilità carrabile e pedonale per altri 500 metri quadrati.

Tutte le opere saranno realizzate a carico della proprietà privata, con un investimento complessivo di circa 835 mila euro tra oneri e contributi. A questi si aggiungeranno opere di urbanizzazione per circa 600 mila euro, sempre a carico della società. Tra gli interventi previsti figurano il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi, nuove banchine spartitraffico con spazi per la sosta delle biciclette, attraversamenti pedonali, nuovi stalli di sosta, un ingresso carraio e il completamento della segnaletica.

Il secondo progetto riguarda invece via Vandalino 53, all’angolo con via Cirenaica, a poca distanza dall’area dell’ex stabilimento Venchi Unica, nella Circoscrizione 3.

Anche in questo caso verranno demolite strutture produttive da tempo abbandonate per fare spazio a un edificio commerciale di circa 1.000 metri quadrati. L’intervento prevede inoltre la realizzazione di parcheggi pubblici per 573 metri quadrati e di aree verdi per complessivi 206 metri quadrati, con un investimento di oltre 153 mila euro interamente a carico del soggetto privato.

Un nuovo edificio residenziale in corso Rosselli

La terza delibera riguarda invece la zona residenziale di corso Rosselli, all’angolo con via Isonzo, sempre nella Circoscrizione 3.

Qui è prevista la demolizione di fabbricati esistenti a destinazione mista – produttiva, terziaria e residenziale – per una superficie complessiva di 1.312 metri quadrati. Al loro posto verrà costruito un nuovo edificio residenziale di 1.437 metri quadrati, progettato con elevati standard di prestazione energetica e accompagnato da nuove aree verdi.

L’edificio sarà realizzato tra corso Rosselli e via Isonzo in continuità con il tessuto urbano esistente e contribuirà a completare la trasformazione di un angolo urbano strategico, tra l’area dell’ex Giardino e il giardino pubblico realizzato di recente.

Il progetto prevede anche interventi di miglioramento dello spazio pubblico: sarà conservato il glicine storico su via Isonzo, verranno eliminate le barriere architettoniche ancora presenti su corso Rosselli, realizzati nuovi marciapiedi e piantati alberi e arbusti sia lungo il corso sia nel giardino Piredda, in particolare nei pressi dell’area cani, per aumentare l’ombreggiamento.

L’obiettivo: eliminare il degrado urbano

Secondo l’assessore Paolo Mazzoleni, i tre interventi rientrano pienamente nelle strategie di riqualificazione urbana della città.

«Riteniamo che i tre progetti di riqualificazione nelle aree attualmente occupate da fabbricati dismessi – afferma – siano riconducibili alle finalità di riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, eliminando elementi di degrado edilizio che si riflettono negativamente sul contesto circostante, soprattutto in termini di sicurezza, trattandosi di fabbricati inutilizzati».

L’obiettivo dichiarato è dunque duplice: da un lato recuperare aree oggi inutilizzate o degradate, dall’altro migliorare la qualità dello spazio urbano con nuovi servizi, parcheggi, verde e interventi sulla viabilità. Una strategia che punta a ridare funzionalità a parti della città rimaste a lungo in sospeso tra abbandono e trasformazione.

